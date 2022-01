Ha esordito sul grande schermo a fine anni ’90 e non si è mai più fermata: cosa faceva prima di diventare famosa? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Micaela Ramazzotti ha esordito al cinema giovanissima, ma sapete cosa faceva prima di diventare famosa? Il retroscena che in pochi conoscono. Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Micaela Ramazzotti. Attrice di una certa fama e vincitrice di un David di Donatello nel 2010, la splendida romana è tra i volti più amati del cinema italiano. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Micaela Ramazzotti haal cinema giovanissima, ma sapetedi? Il retroscena che in pochi conoscono. Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Micaela Ramazzotti. Attrice di una certa fama e vincitrice di un David di Donatello nel 2010, la splendida romana è tra i volti più amati del cinema italiano. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

YBah96 : RT @PierangeloFlor1: Il nuovo centrale dell’AC Milan di Milano: El Chadaille Bitshiabu 1,96m 2005 Francese Ha già esordito in u19 pur ess… - Macri13 : RT @PierangeloFlor1: Il nuovo centrale dell’AC Milan di Milano: El Chadaille Bitshiabu 1,96m 2005 Francese Ha già esordito in u19 pur ess… - PierangeloFlor1 : Il nuovo centrale dell’AC Milan di Milano: El Chadaille Bitshiabu 1,96m 2005 Francese Ha già esordito in u19 pur… - ZeusAmonRa : @pills_ofscience 1/2 Tu hai esordito dicendo che il vaccino è gratis(fermo restando che chi insulta dimostra solo i… - AlminaAgata : @Robituly1 Condivido la richiesta. Pierpaolo al #gfvipparty è stato strepitoso: ironico, simpatico e sempre sul pez… -