Guardia di Finanza | concorso per 6 atleti paralimpici | atletica | nuoto e sci le discipline

(Di lunedì 10 gennaio 2022)di: per la prima volta nella storia del Corpo è stato pubblicato un bando diper la selezione di 6con disabilità che faranno parte della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle. Sul portale concorsi on-line delladi, per la prima volta nella storia del Corpo è stato pubblicato il bando

Advertising

Agenzia_Ansa : A Roma oggi impegnati circa mille uomini tra polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale per i contro… - GDF : Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d’Italia pia… - Kosunad : RT @Misurelli77: l'Italia,la repubblica delle banane. Un pregiudicato candidato al Quirinale e Mimmo Lucano condannato a 13 anni di Galera.… - ainola6868 : RT @Misurelli77: l'Italia,la repubblica delle banane. Un pregiudicato candidato al Quirinale e Mimmo Lucano condannato a 13 anni di Galera.… - Etrurianews : Dopo l' inchiesta di Repubblica il deputato Rotelli ha incontrato il colonnello della Guardia di finanza di Viterbo… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Finanza

La vicenda riguarda una presunta evasione fiscale da un milione e 750 mila euro del Caf Fenapi, di cui De Luca era tra i maggiori responsabili, messa in luce da un'indagine delladi...Lo comunica in una nota la stessa Corte precisando che le indagini sono state delegate al Nucleo di polizia economico finanziaria delladidi Bolzano. L'istruttoria prende spunto dal ...Tredici persone sono state arrestate oggi in un’operazione della Guardia di finanza di Pavia. Tra loro anche Antonio e Rocco Barbaro, membri di una delle famiglie di ‘ndrangheta più potenti in Lombard ...Fine settimana di controlli Sono proseguiti senza sosta e malgrado le avverse condizioni metereologiche del fine settimana i controlli disposti dal Questore di Fermo sulla costa fermana e nel comune c ...