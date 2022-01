Green pass rafforzato: stretta da oggi su locali, sport e trasporti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Serve il certificato ottenuto con vaccino o guarigione per quasi tutte le attività. E c’è l’obbligo vaccinale per 27 milioni di over 50 Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Serve il certificato ottenuto con vaccino o guarigione per quasi tutte le attività. E c’è l’obbligo vaccinale per 27 milioni di over 50

Advertising

MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - GuidoDeMartini : ???? GENOVA ???? Ecco la protesta degli studenti contro il green pass! #supergreenpass - borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - ionuteo : RT @ChanceGardiner: Draghi che ferma Omicron con Green Pass e VACClNO - Diego_Bruno80 : RT @VittorioSgarbi: Green Pass, Super Green Pass, tamponi, persecuzione dei non vaccinati: avete rotto i c...! -