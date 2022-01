"Gravi complicanze al sistema immunitario". Dramma-Sassoli, il ricovero (nascosto da settimane): le sue condizioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) David Sassoli è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. A renderlo noto è stato il suo portavoce, Roberto Cuillo: la notizia è trapelata solo dopo settimane, dato che il presidente del Parlamento europeo risulta ricoverato dallo scorso 26 dicembre. Il nuovo anno è quindi iniziato nel peggiore dei modi per Sassoli, che tra l'altro circa un mese fa aveva annunciato di voler rinunciare alla ricandidatura per la presidenza del Parlamento europeo. Il ricovero si è reso necessario per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente è stata cancellata”. Non è il primo problema di salute che tormenta Sassoli: lo scorso settembre era stato ricoverato a Strasburgo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Davidè ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. A renderlo noto è stato il suo portavoce, Roberto Cuillo: la notizia è trapelata solo dopo, dato che il presidente del Parlamento europeo risulta ricoverato dallo scorso 26 dicembre. Il nuovo anno è quindi iniziato nel peggiore dei modi per, che tra l'altro circa un mese fa aveva annunciato di voler rinunciare alla ricandidatura per la presidenza del Parlamento europeo. Ilsi è reso necessario per il “sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del. Per questo ogni attività ufficiale del presidente è stata cancellata”. Non è il primo problema di salute che tormenta: lo scorso settembre era stato ricoverato a Strasburgo ...

Advertising

gatta_pantera : RT @Libero_official: Dallo scorso 26 dicembre, #DavidSassoli è ricoverato in Italia per 'gravi complicanze al sistema immunitario'. Ogni su… - Libero_official : Dallo scorso 26 dicembre, #DavidSassoli è ricoverato in Italia per 'gravi complicanze al sistema immunitario'. Ogni… - mastaizittaunpo : Sassoli ricoverato per gravi complicanze e via ai commenti che incolpano il vaccino ?? - MassSorr : RT @Fragment_84: @MartaEsperti @bicidiario @maxdantoni @FranceskoNew @AurelianoStingi @stefaniaconti @LongCovidItalia Io ce l'ho avuto e av… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @MartaEsperti @bicidiario @maxdantoni @FranceskoNew @AurelianoStingi @stefaniaconti @LongCovidItalia Io ce l'ho avuto e av… -