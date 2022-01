Gratta e Vinci | pioggia di vincite in questa tabaccheria | quasi 10 colpi

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Grandi emozioni con ilin unadelle Marche: in pochi giorni i fortunati giocatori hanno realizzatote record Momento davvero magico per i giocatori deiin Italia. Con la fine del 2021 e l’inizio del 2022 infatti si è registrato un vero e proprio boom dite con L'articolo proviene da Consumatore.com.

... perché la tassazione dell'online è sensibilmente minore rispetto a quella che colpisce casinò, centri scommesse,e così via. Quindi il boom del gioco d'azzardo non ha giovato ...'Anni fa qui è stato vinto un milione di euro ad un', conclude Pasquetti al quale ora non resta che stappare lo spumante delle grandi occasioni. La Capitale non è nuova a colpi milionari.Grandi emozioni con il Gratta e Vinci in una tabaccheria delle Marche: in pochi giorni i fortunati giocatori hanno realizzato vincite record ...Un anziano della provincia dell'Aquila crede di aver vinto oltre 136 milioni di euro al Superenalotto, ma i numeri pubblicati sono sbagliati.