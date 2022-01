Grande Fratello Vip, trentatreesima puntata – Nathalie stravince il televoto, 3 donne a rischio eliminazione. Delia ’scarica’ Alex (Di martedì 11 gennaio 2022) Nathalie - GF Vip 6 trentatreesima puntata per il Grande Fratello Vip 6 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della trentatreesima puntata 21.36: Breve anteprima. 21.39: “Dica 33?. Signorini dà così il via alla trentatreesima puntata del GF Vip 6, salutando le opinioniste e in particolare la Bruganelli, che torna dopo la vacanza di Capodanno. Calma apparente nella casa 21.44: Primo collegamento con la casa, dove sembra dominare negli ultimi giorni un’apparente calma dopo la “strigliata” di venerdì del conduttore. Lulù ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022)- GF Vip 6per ilVip 6 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 6: la diretta minuto per minuto della21.36: Breve anteprima. 21.39: “Dica 33?. Signorini dà così il via alladel GF Vip 6, salutando le opinioniste e in particolare la Bruganelli, che torna dopo la vacanza di Capodanno. Calma apparente nella casa 21.44: Primo collegamento con la casa, dove sembra dominare negli ultimi giorni un’apparente calma dopo la “strigliata” di venerdì del conduttore. Lulù ...

