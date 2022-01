Grande Fratello Vip, la crisi di Federica Calemme e le lacrime in diretta: “Mi sento fuori luogo” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sabato sera i gieffini hanno cercato di spezzare la routine e concedersi un attimo di svago all’interno della casa, ma non tutti sono riusciti a godersi la festa organizzata dagli autori del reality. Proprio mentre tutti gli inquilini erano presi dai festeggiamenti, Federica Calemme ha infatti avuto un attimo di cedimento e si è rifugiata in giardino. Sono subito intervenuti alcuni gieffini per consolarla, tra cui Davide Silvestri e Gianmaria Antonolfi che hanno cercato di sollevare il morale della ragazza. Entrambi infatti hanno speso parole d’incoraggiamento per la ragazza, nel tentativo di farla sentire meno sola. Federica Calemme: le lacrime della ragazza e il senso di estraneità rispetto al reality Nel bel mezzo della festa, dunque, Federica Calemme si ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sabato sera i gieffini hanno cercato di spezzare la routine e concedersi un attimo di svago all’interno della casa, ma non tutti sono riusciti a godersi la festa organizzata dagli autori del reality. Proprio mentre tutti gli inquilini erano presi dai festeggiamenti,ha infatti avuto un attimo di cedimento e si è rifugiata in giardino. Sono subito intervenuti alcuni gieffini per consolarla, tra cui Davide Silvestri e Gianmaria Antonolfi che hanno cercato di sollevare il morale della ragazza. Entrambi infatti hanno speso parole d’incoraggiamento per la ragazza, nel tentativo di farla sentire meno sola.: ledella ragazza e il senso di estraneità rispetto al reality Nel bel mezzo della festa, dunque,si ...

