Grande Fratello Vip | anticipazioni di lunedì 10 gennaio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Stasera torna ilVIP con una nuova puntata: ecco tutte leStasera,10, in prima serata su Canale 5 trentatreesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Grandi emozioni per Giucas Casella che nella Casa ha manifestato il desiderio di sposare Valeria, la sua compagna di 40 anni di vita. Questa sera, la donna gli farà una dolcissima sorpresa. Nel corso della puntata di venerdì scorso, Carmen Russo ha scoperto che suo marito Enzo Paolo Turchi e Nathaly Caldonazzo si conoscono bene, tanto che lui l’avrebbe invitata anni fa al loro matrimonio. Proprio Enzo Paolo stasera svelerà il ...

Advertising

TgLa7 : #Djokovic: fratello, sembra che lo vogliano ancora bloccare. Djordje Djokovic, grande sconfitta autorita' australiane - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - marilenagasbar1 : RT @dianaterza: @marilenagasbar1 @stellina9595 @Fortipiuchemai @ElGusty99523701 @Gitro77 I cartoni sono superati ora c'è Grande Fratello ch… - Michele06797814 : RT @sapphievip6: e quando lei vincerà questo grande fratello #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

Si rincorrono anche le indiscrezioni sulla partecipazione di Andrea Casalino, eliminato dalVip e Nicola Vivarelli, ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Per le ...Patrizia Pellegrino smaschera la coppia più chiacchierata della sesta edizione delVip . Il rapporto speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge sarebbe tutto una montatura . A dirlo è l'ex gieffina che, in una diretta su Instagram con Clarissa Selassié e Ainett Stephens ,...Patrizia Pellegrino smaschera la coppia più chiacchierata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il rapporto speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge sarebbe tutto una montatura. A ...L'Isola dei Famosi 2022 scalda i motori. Il reality "prenderà il largo" a marzo e spuntano i primi nomi dei concorrenti. Tra le voci più recenti, come ...