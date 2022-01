Google accusa Apple di beneficiare delle discriminazioni che si creano su iMessage per gli utenti Android (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo Google, Apple «non dovrebbe beneficiare del bullismo» che si crea con il suo sistema di blocco iMessage. L’accusa è arrivata direttamente dal vicepresidente senior di Google, il quale sostiene che il sistema di iMessage è appositamente creato per spingere gli utenti Android a voler passare all’iPhone, traducendosi anche in discriminazioni tra gli adolescenti. L’iPhone, in sostanza, diventa uno status symbol tra gli adolescenti in Usa, tanto che arriverebbe a creare una forma di pressione per tutti coloro che non possono sfoggiare un modello Apple con i loro coetanei. LEGGI ANCHE >>> Google e le «aziende di Zuckerberg» multate in Francia per 210 milioni di euro ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo«non dovrebbedel bullismo» che si crea con il suo sistema di blocco. L’è arrivata direttamente dal vicepresidente senior di, il quale sostiene che il sistema diè appositamente creato per spingere glia voler passare all’iPhone, traducendosi anche intra gli adolescenti. L’iPhone, in sostanza, diventa uno status symbol tra gli adolescenti in Usa, tanto che arriverebbe a creare una forma di pressione per tutti coloro che non possono sfoggiare un modellocon i loro coetanei. LEGGI ANCHE >>>e le «aziende di Zuckerberg» multate in Francia per 210 milioni di euro ...

