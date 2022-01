Golf, PGA Tour: Cameron Smith batte Rahm e si aggiudica il Tournament of Champions con un punteggio record (Di lunedì 10 gennaio 2022) È stata una settimana storica quella appena terminata con la vittoria di Cameron Smith al Sentry Tournament of Champions. I quattro giorni di gara da Kapalua, sull’isola di Maui nelle Hawaii hanno proposto un livello di Golf elevatissimo, irripetibile con ogni probabilità. Basti pensare che l’australiano ha vinto il torneo con il punteggio record di -34 stabilendo un nuovo primato nella storia del PGA Tour. La cosa più incredibile è che gli è servito ognuno di quei colpi guadagnati per vincere il torneo. Il torneo dei campioni si è deciso infatti all’ultima buca, al termine di una lotta all’ultimo colpo tra Smith il numero 1 al mondo Jon Rahm, subito in splendida forma al rientro dopo una lunga pausa. Lo spagnolo ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) È stata una settimana storica quella appena terminata con la vittoria dial Sentrynament of. I quattro giorni di gara da Kapalua, sull’isola di Maui nelle Hawaii hanno proposto un livello dielevatissimo, irripetibile con ogni probabilità. Basti pensare che l’australiano ha vinto il torneo con ildi -34 stabilendo un nuovo primato nella storia del PGA. La cosa più incredibile è che gli è servito ognuno di quei colpi guadagnati per vincere il torneo. Il torneo dei campioni si è deciso infatti all’ultima buca, al termine di una lotta all’ultimo colpo trail numero 1 al mondo Jon, subito in splendida forma al rientro dopo una lunga pausa. Lo spagnolo ha ...

