Golden Globes 2022 | vincono “Il Potere Del Cane” e “West Side Story” | ma non se n’è accorto nessuno

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ai, 79esima edizione del premio assegnato dalla stampa estera della Hollywood Foreign Press Association, nella categoria cinema hanno trionfato IlDelcon tre statuette a testa. Miglior film drammatico, attore non protagonista (Kodi Smit-McPhee) e regia (solo la terza vittoria al femminile nella storia della manifestazione) per ilern straniante diretto da Jane Campion; mentre il musical al profumo di classico di Steven Spielberg ha conquistato i premi per il film commedia o musicale e per le due interpretazioni femminili, protagonista nella categoria commedia alla giovanissima Rachel Zegler e non protagonista ad Ariana DeBose. Si potrebbe andare andare avanti ricordando tutti ...

HrhIlariaC : Siamo stati privati del discorso di Andrew Garfield ai Golden Globes, comincia male il 2022 - shalalalalleeh : i golden globes sono sempre il caos, ma quest’anno oltre a essere caotici fanno anche un po’ pena - hogwartslovely : Che imbarazzo i Golden globes di quest'anno - rnbjunk : @billieeilish congratulazioni - RegalinoV : Golden Globes 2022: la lista dei vincitori -

La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato titoli e artisti premiati in una cerimonia senza star, red carpet e diretta streaming o tv. A dominare 'Il potere del cane', 'Succession' e 'West ...'Il Potere del cane' come miglior film drammatico e 'West Side Story' tra i musical e la commedia dominano i. Il western di Jane Campion ha portato a casa tre premi tra cui quello per la migliore regista e per il miglior attore non protagonista, il 25enne Kodi Smit - McPhee, mentre al revival ...«Il Potere del cane» come miglior film drammatico e «West Side Story» tra i musical e la commedia dominano i Golden Globes. Il western di Jane Campion ha portato a casa ...Delusione per l'Italia: beffati sia Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio (film in lingua originale), sia Luca di Enrico Casarosa tra i film d'animazione, ...