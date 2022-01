Golden Globes 2022 | ecco i vincitori di un’edizione più discreta che mai

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La cerimonia deisi è svolta ieri,come mai. A causa della pandemia, quest’anno niente red carpet, niente sfarzo, solo l’annuncio deida parte della Hollywood Foreign Press Association, che ha pubblicato i risultati sulle sue piattaforme social. Vediamo com’è andata.e vinti Il potere del cane, western di Jane Campion, vince come miglior film drammatico. West Side Story invece, remake firmato Spielberg del cult del 1961, porta a casa il titolo come miglior musical o commedia. C’erano alte aspettative per È stata la mano di Dio, l’ultimo film di Sorrentino che qui in Italia è da un mese ormai argomento di discussione (sicuramente ne avrete parlato, almeno una volta, con un parente o un amico a Natale). ...