Golden Globe 2022, delusione per Sorrentino: trionfo per «Il potere del cane». Chi è stato premiato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Niente da fare per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino ai Golden Globe 2022. A vincere i premi più importanti per l'edizione di quest'anno sono stati infatti Il potere del cane, il western della regista Jane Campion, e West Side Story, il musical diretto da Steven Spielberg. Sullo sfondo gli scandali e le polemiche che stanno ormai da tempo coinvolgendo l'organizzazione che organizza i premi, la Hollywood Foreign Press Association, composta da giornalisti stranieri accreditati a Hollywood. Anche a causa della pandemia e dell'ondata di contagi da Coronavirus spinta dalla variante Omicron la cerimonia di quest'anno si è tenuta in tono decisamente minore, senza vip e senza la diretta, né tv né streaming. L'annuncio dei vincitori e delle vincitrici è avvenuto sul sito dei ...

