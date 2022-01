Godin e il calcio italiano, un amore mai sbocciato (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da colpo di mercato all’Inter ad epurato a Cagliari: è questa la triste parabola italiana di Diego Godin, arrivato a Milano sponda nerazzurra dopo anni da top player all’Atletico Madrid e finito, dopo la bocciatura interista, a Cagliari con fortune alterne. Doveva essere il leader del nuovo corso di Antonio Conte, invece l’uruguaiano si è trovato bloccato in equivoci tattici, senza essere mai pienamente a proprio agio nella difesa a tre, dogma assoluto del mister pugliese. Il feeling tra i due era sembrato in crescita nel post lockdown, invece in estate arriva la decisione di ritenerlo fuori dal progetto Inter. Il nuovo Cagliari di Di Francesco fiuta l’affare e al netto di uno sforzo economico non indifferente per una società del genere, Giulini riesce a portarlo in Sardegna. Quella del Cagliari sarà una stagione durissima, salvata da uno strepitoso finale sotto la ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da colpo di mercato all’Inter ad epurato a Cagliari: è questa la triste parabola italiana di Diego, arrivato a Milano sponda nerazzurra dopo anni da top player all’Atletico Madrid e finito, dopo la bocciatura interista, a Cagliari con fortune alterne. Doveva essere il leader del nuovo corso di Antonio Conte, invece l’uruguaiano si è trovato bloccato in equivoci tattici, senza essere mai pienamente a proprio agio nella difesa a tre, dogma assoluto del mister pugliese. Il feeling tra i due era sembrato in crescita nel post lockdown, invece in estate arriva la decisione di ritenerlo fuori dal progetto Inter. Il nuovo Cagliari di Di Francesco fiuta l’affare e al netto di uno sforzo economico non indifferente per una società del genere, Giulini riesce a portarlo in Sardegna. Quella del Cagliari sarà una stagione durissima, salvata da uno strepitoso finale sotto la ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Godin, il Cagliari pronto a liberarlo per l’Atletico Mineiro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Godin, il Cagliari pronto a liberarlo per l’Atletico Mineiro - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Godin, il Cagliari pronto a liberarlo per l’Atletico Mineiro - Daniele20052013 : Cagliari, addio Godin: il difensore ha trovato l’accordo con l’Atletico Mineiro - apetrazzuolo : MERCATO - Godin, il Cagliari pronto a liberarlo per l’Atletico Mineiro -