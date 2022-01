Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. La prima rilevazione del 2022 non cambia in maniera decisa quello che era il panorama politico di fine 2021 L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 10 gennaio Pd - 22,2 (= rispetto al 20 dicembre) FdI - 19,9% (+0,2%) Lega - 19% (-0,6%) M5S - 14% (+0,1%) FI - 7,8% (+0,4%) Azione - 4,1% (+0,1%) Italia Viva - 2,1% (-0,1%) IPSOS per il Corriere della Sera del 24 dicembre Pd - 20,7 (-0,1% rispetto al 27 novembre) Lega - 20,1% (+1%) FdI - 19,2% (-0,9%) M5S - 16,4% (+0,9%) FI - 8,3% (-0,2%) Azioni - 2% (-0,3%) Italia Viva - 1,8% (-0,2%) - Euromedia Research per Rai del 13 dicembre Pd - 20,9% ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. La prima rilevazione del 2022 non cambia in maniera decisa quello che era il panorama politico di fine 2021 L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 10 gennaio Pd - 22,2 (= rispetto al 20 dicembre) FdI - 19,9% (+0,2%) Lega - 19% (-0,6%) M5S - 14% (+0,1%) FI - 7,8% (+0,4%) Azione - 4,1% (+0,1%) Italia Viva - 2,1% (-0,1%) IPSOS per il Corriere della Sera del 24 dicembre Pd - 20,7 (-0,1% rispetto al 27 novembre) Lega - 20,1% (+1%) FdI - 19,2% (-0,9%) M5S - 16,4% (+0,9%) FI - 8,3% (-0,2%) Azioni - 2% (-0,3%) Italia Viva - 1,8% (-0,2%) - Euromedia Research per Rai del 13 dicembre Pd - 20,9% ...

