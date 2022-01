Gli NFT hanno generato nuovo miliardari: ecco chi sono e con quali opere ci sono riusciti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un non-fungible token non è soltanto un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità di un bene unico, scritto su Blockchain. Ma è un uovo modo di fare soldi. Soldi a valanghe. Soldi che creano i nuovi paperoni del millennio. Non-fungible token, il certificato di autenticità scritto su Blockchain (Adobe Stock)Che il mondo digitale sia in espansione se n’erano accorti un po’ tutti, quel Metaverso sta aprendo nuove forme di investimenti, criptovalute ed NFT hanno chiuso il 2021 con il botto: con un valore di capitalizzazione di 3 trilioni di dollari, grazie anche ai fondi di venture capital che hanno investito circa 30 miliardi di dollari, secondo i dati forniti PitchBook Data. Il 2022 non sarà diverso, semmai vedrà un’ulteriore crescita della mole di affari nel mondo ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un non-fungible token non è soltanto un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità di un bene unico, scritto su Blockchain. Ma è un uovo modo di fare soldi. Soldi a valanghe. Soldi che creano i nuovi paperoni del millennio. Non-fungible token, il certificato di autenticità scritto su Blockchain (Adobe Stock)Che il mondo digitale sia in espansione se n’erano accorti un po’ tutti, quel Metaverso sta aprendo nuove forme di investimenti, criptovalute ed NFTchiuso il 2021 con il botto: con un valore di capitalizzazione di 3 trilioni di dollari, grazie anche ai fondi di venture capital cheinvestito circa 30 miliardi di dollari, secondo i dati forniti PitchBook Data. Il 2022 non sarà diverso, semmai vedrà un’ulteriore crescita della mole di affari nel mondo ...

Advertising

Gaghiel_ : Nuovo Video da Mik! GLI NFT NON SONO JPEG CHE POTETE SCREENSHOTTARE!!!! GLI NFT NON SONO JPEG CHE POTETE SCREENSHOT… - zazoomblog : Come gli NFT cambiano la musica: il live dei Coma Cose e le composizioni di Boosta - #cambiano #musica:… - ixodius : $POODL aiuta le persone e gli animali in difficoltà, e allo stesso tempo ti arricchisce con il suo sistema deflazio… - LucaParry85 : Se volete capire perché gli nft nei videogame non possono funzionare leggete qua - ixodius : Acquista $poodl e sosterrai gli animali che hanno bisogno del tuo aiuto, #poodl è beneficenza #poodltoken #memecoin… -