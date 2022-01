Gli avvoltoi social che incolpano il vaccino per il nuovo ricovero di David Sassoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell’Europarlamento è cancellata”. La dichiarazione del portavoce del Presidente del Parlamento europeo Roberto Cuillo ha scatenato le reazioni dei soliti complottisti, che già lo avevano preso di mira a settembre quando una polmonite da legionella lo costrinse al ricovero all‘Hôpital Civil di Strasburgo e a sospendere per oltre un mese le sue attività. Sassoli aveva avuto una ricaduta, dalla quale si era ripreso in tempo per partecipare alla sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo dal 22 al 25 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Il presidente del Parlamento europeo,, dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Talesi è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell’Europarlamento è cancellata”. La dichiarazione del portavoce del Presidente del Parlamento europeo Roberto Cuillo ha scatenato le reazioni dei soliti complottisti, che già lo avevano preso di mira a settembre quando una polmonite da legionella lo costrinse alall‘Hôpital Civil di Strasburgo e a sospendere per oltre un mese le sue attività.aveva avuto una ricaduta, dalla quale si era ripreso in tempo per partecipare alla sessione plenaria del Parlamento a Strasburgo dal 22 al 25 ...

