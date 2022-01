Gli animali sono esseri senzienti: lo storico riconoscimento e le conseguenze in caso di divorzio (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Spagna ha compiuto un importante passo verso il benessere degli animali riconoscendoli come esseri senzienti. Ecco cosa potrebbe cambiare nell’immediato, soprattutto per i cani e i gatti domestici, grazie a questa decisione. animali come esseri senzienti: le conseguenze dello storico riconoscimento Il 5 gennaio è la data della storica decisione della Spagna. Da qualche giorno, infatti, gli animali non sono più considerati una proprietà personale dei padroni, bensì ora sono riconosciuti come esseri senzienti. Si prevede che questa decisione avrà effetti soprattutto nei casi di divorzio, dove la separazione degli ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Spagna ha compiuto un importante passo verso il benessere degliriconoscendoli come. Ecco cosa potrebbe cambiare nell’immediato, soprattutto per i cani e i gatti domestici, grazie a questa decisione.come: ledelloIl 5 gennaio è la data della storica decisione della Spagna. Da qualche giorno, infatti, glinonpiù considerati una proprietà personale dei padroni, bensì orariconosciuti come. Si prevede che questa decisione avrà effetti soprattutto nei casi di, dove la separazione degli ...

