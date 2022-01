Giulio Regeni, gup: nuove ricerche imputati, intervenga Governo (Di martedì 11 gennaio 2022) nuove ricerche dei carabinieri del Ros per la notifica degli atti agli imputati del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. In parallelo trasmissione dell'ordinanza di oggi al ministero della giustizia e quindi al Governo italiano per verificare l'esito della rogatoria avviata nell'aprile 2019.Queste le decisioni del giudice dell'udienza preliminare di Roma, Roberto Ranazzi, che con un provvedimento ribadisce in sostanza se ci sono margini di interlocuzione con le autorità egiziane. Il gup ha fissato poi una udienza, per il prossimo 11 aprile, in quella data si verificherà - è stato spiegato - se gli accertamenti disposti hanno avuto esiti. I militari dell'Arma per avere riscontro dei luoghi di lavoro e di residenza degli imputati potranno avvalersi di banche dati, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 gennaio 2022)dei carabinieri del Ros per la notifica degli atti aglidel processo per l'omicidio di. In parallelo trasmissione dell'ordinanza di oggi al ministero della giustizia e quindi alitaliano per verificare l'esito della rogatoria avviata nell'aprile 2019.Queste le decisioni del giudice dell'udienza preliminare di Roma, Roberto Ranazzi, che con un provvedimento ribadisce in sostanza se ci sono margini di interlocuzione con le autorità egiziane. Il gup ha fissato poi una udienza, per il prossimo 11 aprile, in quella data si verificherà - è stato spiegato - se gli accertamenti disposti hanno avuto esiti. I militari dell'Arma per avere riscontro dei luoghi di lavoro e di residenza deglipotranno avvalersi di banche dati, ...

