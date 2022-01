Giulia Stabile: ecco il significato del tatuaggio nascosto, da non credere (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giulia Stabile, ecco il significato del tatuaggio nascosto: da non credere cosa vuol dire per la ballerina. Quale significato nascosto per il nuovo tatuaggio della ballerina? (foto: Instagram).Dopo aver vinto l’edizione dello scorso anno di Amici, Giulia Stabile ha avuto un grandissimo successo, entrando nel cast dei ballerini professionisti di Tu Si Que Vales. Oltre a consacrarla, il talent show le ha dato l’occasione di trovare anche l’amore: nella scuola di Amici si è accesa la scintilla con Sangiovanni, cantante ben noto proprio dopo la sua partecipazione al programma della De Filippi. Giulia ha ora suscitato la curiosità di tutti per un ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 gennaio 2022)ildel: da noncosa vuol dire per la ballerina. Qualeper il nuovodella ballerina? (foto: Instagram).Dopo aver vinto l’edizione dello scorso anno di Amici,ha avuto un grandissimo successo, entrando nel cast dei ballerini professionisti di Tu Si Que Vales. Oltre a consacrarla, il talent show le ha dato l’occasione di trovare anche l’amore: nella scuola di Amici si è accesa la scintilla con Sangiovanni, cantante ben noto proprio dopo la sua partecipazione al programma della De Filippi.ha ora suscitato la curiosità di tutti per un ...

Advertising

WittyTV : Questa volta l'#IntervistaStabile è con @COEZMUSIC! ??La nostra Giulia ha incontrato per voi il cantautore e rapper… - enn_0000 : RT @sangioegiusupp: ovviamente verissimo non poteva mancare ?? - sofia_mercuri : RT @sangioegiusupp: ovviamente verissimo non poteva mancare ?? - Sangio_Giulia_ : RT @ilariainstabile: verissimo sempre sul pezzo - GiuGiuSanto1 : RT @sangioegiusupp: ovviamente verissimo non poteva mancare ?? -