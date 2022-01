Giudice sportivo, un turno a Cuadrado e De Ligt: saltano la Supercoppa contro l’Inter (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022 Sono già arrivate le decisioni del Giudice sportivo dopo la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. In casa Inter niente da segnalare con tutti i giocatori che dunque saranno regolarmente in campo per la Supercoppa Italiana contro la Juventus di mercoledì. In casa bianconera da segnalare invece le squalifiche di Cuadrado e De Ligt che salteranno la super sfida contro i nerazzurri. Gli altri squalificati, che salteranno la terza giornata di ritorno della Serie A, sono: Ilic (Hellas Verona), Svoboda (Venezia), Berardi (Sassuolo), Chabot (Sampdoria), Cristante e Ibanez (Roma), Gyomber (Salernitana), Rodrigo (Udinese), ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le decisioni deldopo la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022 Sono già arrivate le decisioni deldopo la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. In casa Inter niente da segnalare con tutti i giocatori che dunque saranno regolarmente in campo per laItalianala Juventus di mercoledì. In casa bianconera da segnalare invece le squalifiche die Deche salteranno la super sfidai nerazzurri. Gli altri squalificati, che salteranno la terza giornata di ritorno della Serie A, sono: Ilic (Hellas Verona), Svoboda (Venezia), Berardi (Sassuolo), Chabot (Sampdoria), Cristante e Ibanez (Roma), Gyomber (Salernitana), Rodrigo (Udinese), ...

Advertising

FBiasin : Aspettando il giudice sportivo… - AAlciato : Giudice Sportivo. Razzismo e dintorni. - sportface2016 : +++Per effetto della decisione del Giudice Sportivo gli squalificati dovranno scontare la partita seguente:… - calciomercatoit : #SerieA, gli squalificati del prossimo turno: fermi per un turno #Cuadrado e #deLigt per la #Juventus, #Cristante e… - AnissemXem : RT @Vatenerazzurro1: Il giudice sportivo squalifica De ligt e Cuadrado per la finale di #Supercoppa. Ma non c'era modo di perdonarli? So' r… -