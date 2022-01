Giudice sportivo | 1 turno a De Ligt | Cuadrado | Berardi e Tonali

Advertising

FBiasin : Aspettando il giudice sportivo… - AAlciato : Giudice Sportivo. Razzismo e dintorni. - sportface2016 : +++Per effetto della decisione del Giudice Sportivo gli squalificati dovranno scontare la partita seguente:… - sscalcionapoli1 : Giudice Sportivo, 13 squalificati. Verona multato per cori razzisti ai salernitani - TuttoSalerno : Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo, 13 squalificati -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo

Sono in tutto 13 i giocatori squalificati dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A dal. Si tratta di Ivan Ilic (Verona), Matthijs De Ligt (Juventus), Michael Svoboda (Venezia) Mattia Viti (Empoli), Domenico Berardi (Sassuolo), Julian Chabot (Sampdoria), Bryan Cristante (...Sono 13 i giocatori squalificati per un turno daldi Serie A al termine della 21esima giornata. Si tratta di: Ilic (Verona), De Ligt (Juventus), Svoboda (Venezia), Viti (Empoli), Berardi (Sassuolo), Chabot (Sampdoria), Cristante (...Queste le decisioni del Giudice Sportivo relative alla seconda giornata di ritorno. a) Società Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere ...Queste le decisioni del Giudice Sportivo relative alla seconda giornata di ritorno. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON ...