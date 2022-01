Giucas Casella | chi è la moglie Valeria Perilli | “L’ho voluta tenere segreta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La compagna died è una famosa doppiatrice, annunciatrice televisiva ed attrice. Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social e soprattutto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,è tra gli illusionisti e personaggi televisivi più seguiti. Come in tantissimi sicuramente già sapranno,comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano diversi anni fa ed il suo numero più utilizzato in televisione è l’ipnosi. In realtà, le sue esibizioni, sono considerate più uno spettacolo televisivo che magia ed infatti si è spesso esibito all’interno di diverse trasmissioni come ‘Quelli che il calcio’ con un numero fatto insieme a Simona Ventura. L’amore ...