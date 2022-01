Giovanni Tria presidente della Fondazione ENEA Tech e Biomedical (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giovanni Tria, già ministro dell’Economia e delle Finanze, è eletto presidente della Fondazione “ENEA Tech e Biomedical”. L’ente gestirà per conto del ministero dello Sviluppo Economico sia il “Fondo per il trasferimento tecnologico” che il nuovo “Fondo per la ricerca e lo sviluppo indusTriale biomedico” istituito con la Legge di Bilancio. Gli altri componenti il direttivo sono Sergio Abrignani, Paolo Bonaretti, Marco Baccanti e Maria Cristina Porta. La nuova Fondazione, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con decreto del ministro Giorgetti, dispone – per i due fondi citati – di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022), già ministro dell’Economia e delle Finanze, è eletto”. L’ente gestirà per conto del ministero dello Sviluppo Economico sia il “Fondo per il trasferimento tecnologico” che il nuovo “Fondo per la ricerca e lo sviluppo indusle biomedico” istituito con la Legge di Bilancio. Gli altri componenti il direttivo sono Sergio Abrignani, Paolo Bonaretti, Marco Baccanti e Maria Cristina Porta. La nuova, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con decreto del ministro Giorgetti, dispone – per i due fondi citati – di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e ...

