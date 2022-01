Giovanna Civitillo, il triste annuncio in diretta tv: “Con Amadeus è finita..” (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Con Amadeus è finita la mia carriera". Sono le parole pronunciate oggi da Giovanna Civitillo a Domenica In tracciando un bilancio tra carriera e vita privata. Moglie di Amadeus, conduttore e direttore artistico, la ballerina ha spiegato di aver fatto scelte importanti nella sua vita, come quella di essersi dedicata alla famiglia mettendo da parte la sua anima professionale. Qualcosa che però ancora oggi, pur riempiendola di soddisfazione, la fa soffrire. Il primo incontro all'Eredità, trasmissione di cui lui era conduttore e lei ballerina: lui le ha mandato un bigliettino attraverso un suo assistente, poi il primo appuntamento e infine il bacio. Il matrimonio nel 2003, la nascita del figlio José nel 2009. Commossa di fronte ai telespettatori, Giovanna ha ricordato quei momenti ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Conla mia carriera". Sono le parole pronunciate oggi daa Domenica In tracciando un bilancio tra carriera e vita privata. Moglie di, conduttore e direttore artistico, la ballerina ha spiegato di aver fatto scelte importanti nella sua vita, come quella di essersi dedicata alla famiglia mettendo da parte la sua anima professionale. Qualcosa che però ancora oggi, pur riempiendola di soddisfazione, la fa soffrire. Il primo incontro all'Eredità, trasmissione di cui lui era conduttore e lei ballerina: lui le ha mandato un bigliettino attraverso un suo assistente, poi il primo appuntamento e infine il bacio. Il matrimonio nel 2003, la nascita del figlio José nel 2009. Commossa di fronte ai telespettatori,ha ricordato quei momenti ...

