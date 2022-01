Ginnastica artistica, le nuove seniores: la classe 2006 tra le grandi. USA incognita; Russia e Cina ai minimi termini. E l’Italia… (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato da una deCina di giorni e la Ginnastica artistica è in rampa di lancio per vivere una nuova intensa stagione. Riflettori puntati sugli Europei, previsti a Monaco (Germania) ad agosto, e sui Mondiali, che andranno in scena a Liverpool (Gran Bretagna) tra fine ottobre e inizio novembre. Il nuovo anno porta con sè una serie di nuove seniores: le ragazze che spegneranno 16 candeline durante i prossimi dodici mesi passano infatti di categoria, lasciano le juniores e possono finalmente gareggiare tra le grandi. La classe 2006 è attesa al varco, con tantissime incognite. Queste ragazze hanno potuto fare pochissima attività agonistica a livello internazionale nelle ultime due stagioni a causa dell’emergenza sanitaria, dunque non si conoscono ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato da una dedi giorni e laè in rampa di lancio per vivere una nuova intensa stagione. Riflettori puntati sugli Europei, previsti a Monaco (Germania) ad agosto, e sui Mondiali, che andranno in scena a Liverpool (Gran Bretagna) tra fine ottobre e inizio novembre. Il nuovo anno porta con sè una serie di: le ragazze che spegneranno 16 candeline durante i prossimi dodici mesi passano infatti di categoria, lasciano le juniores e possono finalmente gareggiare tra le. Laè attesa al varco, con tantissime incognite. Queste ragazze hanno potuto fare pochissima attività agonistica a livello internazionale nelle ultime due stagioni a causa dell’emergenza sanitaria, dunque non si conoscono ...

