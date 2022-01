Giacinti alla Fiorentina, tutto fatto: ufficialità nelle prossime ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) . L’attaccante rossonera sta per firmare con le viola È ormai definito il trasferimento di Valentina Giacinti dal Milan alla Fiorentina. C’è l’accordo per il prestito secco per 6 mesi. nelle prossime ore l’ufficialità di un trasferimento che si è concretizzato negli ultimi giorni dopo il sorpasso viola ai danni della Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) . L’attaccante rossonera sta per firmare con le viola È ormai definito il trasferimento di Valentinadal Milan. C’è l’accordo per il prestito secco per 6 mesi.ore l’di un trasferimento che si è concretizzato negli ultimi giorni dopo il sorpasso viola ai danni della Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

