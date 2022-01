“Ghoulam si rompe il terzo crociato”: l’algerino risponde (Di lunedì 10 gennaio 2022) In questo inizio 2022, le tante assenze in casa Napoli hanno dato l’opportunità a Faouzi Ghoulam di mettersi nuovamente in mostra. Il terzino algerino ha disputato due buone gare con Juventus e Sampdoria e ha sorpreso molti tifosi partenopei. Ghoulam Juve Napoli Faouzi Ghoulam, nei suoi anni a Napoli, ha subito per ben due volte una rottura del legamento crociato: adesso è a già due partite consecutive dal primo minuto, cosa che non accadeva da marzo scorso. Su Twitter, però, social in cui l’algerino è molto attivo, un tifoso del Napoli ha scritto un messaggio davvero spregevole, rispondendo a un commento sotto le foto del match contro la Samp. “Ghoulam altri 90? e si rompe il terzo crociato, quello ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) In questo inizio 2022, le tante assenze in casa Napoli hanno dato l’opportunità a Faouzidi mettersi nuovamente in mostra. Il terzino algerino ha disputato due buone gare con Juventus e Sampdoria e ha sorpreso molti tifosi partenopei.Juve Napoli Faouzi, nei suoi anni a Napoli, ha subito per ben due volte una rottura del legamento: adesso è a già due partite consecutive dal primo minuto, cosa che non accadeva da marzo scorso. Su Twitter, però, social in cuiè molto attivo, un tifoso del Napoli ha scritto un messaggio davvero spregevole,ndo a un commento sotto le foto del match contro la Samp. “altri 90? e siil, quello ...

