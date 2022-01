GFVIP: SIGNORINI TRA SORPRESE, CHIARIMENTI, ELIMINAZIONI E DELIA DURAN COLLEGATA (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stasera, lunedì 10 gennaio, in prima serata su Canale 5 appuntamento numero 33 con Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso SIGNORINI. Al suo fianco la rientrata Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Grandi emozioni per Giucas Casella che nella Casa ha manifestato il desiderio di sposare Valeria, la sua compagna di 40 anni di vita. Questa sera, la donna gli farà una dolcissima sorpresa. Nel corso della puntata di venerdì scorso, Carmen Russo ha scoperto che suo marito Enzo Paolo Turchi e Nathaly Caldonazzo si conoscono bene, tanto che lui l’avrebbe invitata anni fa al loro matrimonio. Proprio Enzo Paolo stasera svelerà il mistero della conoscenza con la showgirl. DELIA DURAN sarà in collegamento dall’hotel nel quale sta effettuando il periodo di quarantena previsto prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà. Al televoto: ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stasera, lunedì 10 gennaio, in prima serata su Canale 5 appuntamento numero 33 con Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso. Al suo fianco la rientrata Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Grandi emozioni per Giucas Casella che nella Casa ha manifestato il desiderio di sposare Valeria, la sua compagna di 40 anni di vita. Questa sera, la donna gli farà una dolcissima sorpresa. Nel corso della puntata di venerdì scorso, Carmen Russo ha scoperto che suo marito Enzo Paolo Turchi e Nathaly Caldonazzo si conoscono bene, tanto che lui l’avrebbe invitata anni fa al loro matrimonio. Proprio Enzo Paolo stasera svelerà il mistero della conoscenza con la showgirl.sarà in collegamento dall’hotel nel quale sta effettuando il periodo di quarantena previsto prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà. Al televoto: ...

Advertising

fanpage : Katia Ricciarelli è al centro delle polemiche per le pesanti accuse rivolte a Lulù Hailé Selassié #gfvip - fanpage : #Gfvip Rimprovera il razzismo di Katia Ricciarelli ma non lo punisce, condanna le offese ma non agisce di conseguen… - deniol19 : #gfvip spero che Signorini non conduca più il gf...ridatemi la marcuzzi - bubinoblog : GFVIP: SIGNORINI TRA SORPRESE, CHIARIMENTI, ELIMINAZIONI E DELIA DURAN COLLEGATA - Rosa72937990 : RT @GF_diretta: Nelle ultime ore, riunioni infuocate tra padrone di casa e dirigenti Mediaset: non tutti vogliono la squalifica di Katia Ri… -