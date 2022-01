GF Vip | Valeria Marini dopo la puntata non ha dubbi | “Barù mi guarda diversamente”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) GF Vip,ladi venerdì non ha: “miin modo diverso”.e Giacomo Urtis sono entrati a dicembre al GF Vip, e giocano come concorrente unico. I due spesso sono in disaccordo, tanto che, la showgirl è arrivata a pensare di chiedere la separazione dal chirurgo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

L'illusionista e personaggio televisivo italiano Giucas Casella, uno dei protagonisti del Grande Fratello, ha nuovamente salutato in diretta, insieme a Giacomo Urtis eMarini, gli amici ......del Grande Fratello6, Alfonso Signorini ha parlato a lungo con la nuova inquilina Nathalie Caldonazzo : per prima cosa il presentatore ha mostrato la clip dello scontro tra Nathalie e...Lulù, mentre si trovava al tavolo con gli altri e qui c'era anche la cantante, si è scontrata con lei. E' scoppiato un caos vero e proprio. In casa, in queste ore, si sono formati due gruppi, anche se ...Elenoire Ferruzzi ha registrato un video per chiedere delle scuse ufficiali a Valeria Marini: ecco cos'è successo ...