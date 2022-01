GF Vip, Sophie e Basciano vanno oltre? Il momento hot stuzzica i fan della coppia: cosa è successo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella casa del Gf Vip Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati una coppia a tutti gli effetti... La ricerca di intimità finisce sempre con tenerezze sotto le coperte, ma questa volta i due ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella casa del Gf Vip AlessandroCodegoni sono diventati unaa tutti gli effetti... La ricerca di intimità finisce sempre con tenerezze sotto le coperte, ma questa volta i due ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Jessica Selassié sempre in mezzo tra Sophie e Alessandro? #jessica #selassié #sophie #alessandro - blogtivvu : La battuta di Jessica sulle mutande di Alessandro non piace a Sophie: scoppia il caos al GF Vip – VIDEO - ParliamoDiNews : Gf Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono ormai inseparabili #sophie #codegoni #alessandro #basciano… - PausaCaff3 : “Lei a letto…” GF Vip, Soleil e Sophie pesanti sulla concorrente E il pubblico si infuria - IsaeChia : #GfVip 6, Jessica Selassié sempre in mezzo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Lui la accusa: “Sei tu che gl… -