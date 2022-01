GF Vip, Signorini potrebbe non venire confermato: al suo posto spunta il nome di Adriana Volpe (Di lunedì 10 gennaio 2022) Continuano a far discutere le scelte di Alfonso Signorini in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene gli ascolti viaggino a livelli molto alti, i vertici starebbero decidendo di cambiare la conduzione nella prossima stagione. Non a caso, l’attuale conduttore sta facendo arrabbiare i telespettatori per come gestisce i concorrenti, specie quelli a cui pare avere più simpatia. Per tale motivo sarebbe già pronta la sostituta: Adriana Volpe. GF Vip, Lulù shock su Gianmaria e Alessandro: “Sono bisex” Secondo la principessa etiope, i due imprenditori avrebbero inclinazioni che nascondono gelosamente al pubblico a casa GF Vip: Signorini nella bufera Proprio come nelle passate edizioni, Alfonso ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Continuano a far discutere le scelte di Alfonsoin questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene gli ascolti viaggino a livelli molto alti, i vertici starebbero decidendo di cambiare la conduzione nella prossima stagione. Non a caso, l’attuale conduttore sta facendo arrabbiare i telespettatori per come gestisce i concorrenti, specie quelli a cui pare avere più simpatia. Per tale motivo sarebbe già pronta la sostituta:. GF Vip, Lulù shock su Gianmaria e Alessandro: “Sono bisex” Secondo la principessa etiope, i due imprenditori avrebbero inclinazioni che nascondono gelosamente al pubblico a casa GF Vip:nella bufera Proprio come nelle passate edizioni, Alfonso ...

Advertising

VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - mariaVa78138674 : Bomba Gf Vip, Signorini non ce la fa più, Drastica decisione dopo il duro attacco. Cambia l’opinionista. Ecco chi f… - Saimon_194 : RT @TvCircle1: Questa sera, nella Casa del #GFVIP farà irruzione #EnzoPaoloTurchi, per sciogliere tutti i dubbi in merito all'invito a #Nat… - TvCircle1 : Questa sera, nella Casa del #GFVIP farà irruzione #EnzoPaoloTurchi, per sciogliere tutti i dubbi in merito all'invi… - antiparassita : GF vip squalificato da Signorini,non più degno,alimentati sospetti su tutto operato.Pubblico preso in giro con appr… -