GF Vip. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme beccati, la scoperta di Jessica Selassiè (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ormai è morta e sepolta la storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni al GF Vip 6. Qualche giorno fa l'imprenditore ha deciso di troncare con l'ex tronista di Uomini e Donne. "Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro" ha detto in concorrente del GF Vip 6, ormai determinato a mettere un punto al flirt con Sophie Codegoni, da qualche giorno 'fidanzata' con Alessandro Basciano. La scorsa notte i due si sono lasciati andare a baci e abbracci e lei si è confidata con Giucas Casella: "Sì, tra noi non nascondo che c'è una forte sintonia", ha detto la concorrente del GF Vip 6, che nei giorni scorsi ha ricevuto la proposta dall'ex volto di UeD. GF Vip 6, Jessica Selassié spia Gianmaria Antinolfi e Federica ...

