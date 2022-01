(Di martedì 11 gennaio 2022) La modella in quarantena in hotel si con lo studio e sgancia la sua bomba. ...

Advertising

Luca190499 : RT @demag0gica: io di questo gf ricorderò solo delia e alex quello che hanno creato questi due mio dio hanno cancellato l’intero gf vip 5 - Tuttogossipnews : #GFVip, s’avvicina l’ingresso di #Delia che svela: “Pausa con #Alex, mi sono rotta le scatole!” – VIDEO - occhio_notizie : Delia chiede una pausa di riflessione: 'Alfo, mi sono presa una pausa da Alex. Abbiamo continuato a litigiare anche… - scrivotweet : RT @scrivotweet: Quindi Delia ha sofferta e se ne va in un reality come il Grande Fratello Vip? #GFVIP - demag0gica : io di questo gf ricorderò solo delia e alex quello che hanno creato questi due mio dio hanno cancellato l’intero gf vip 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

GFentra nella casa venerdì e scarica Alex Belli: 'Mi sono presa una pausa. Ciccio fatti un'esame di coscienza' La modella in quarantena in hotel si con lo studio e sgancia la sua bomba. Leggi ...Sophie Codegoni ci ha visto giusto. I concorrenti del Grande Fratellonon sanno ancora cheDuran sarà la prossima concorrente della sesta edizione eppure la giovane coinquilina è pronta a scommettere che la new entry della prossima puntata sarà proprio la ..."Ho deciso di prendermi una pausa da Alex". Nel corso della trentatreesima puntata del "Grande Fratello Vip" arriva un nuovo episodio della lunghissima telenovela che vede protagonisti Delia Duran ...GF Vip, Delia entra nella casa venerdì e scarica Alex Belli: «Mi sono presa una pausa. Ciccio fatti un'esame di coscienza» ...