Gf Vip 6, scandalo Katia Ricciarelli: grazie a LUI ha evitato il peggio in casa! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gf Vip 6, brutte nuove dal fronte della casa di Cinecittà: scoperta una tresca di Katia Ricciarelli e un complice inimmaginabile. Ogni giorno ce n’è una nuova dalla casa più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gf Vip 6, brutte nuove dal fronte della casa di Cinecittà: scoperta una tresca die un complice inimmaginabile. Ogni giorno ce n’è una nuova dalla casa più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Scandalo al GF Vip: Sophie Codegoni sa già tutto: 'Entrerà Delia Duran e ci proverà con … ' - eleitaliana : RT @shark2208: #katiaricciarelli 'Complimenti dagli autori dopo la diretta del #GFVip2021 Web insorge! Che scandalo che schifo #alfonsosig… - shark2208 : #katiaricciarelli 'Complimenti dagli autori dopo la diretta del #GFVip2021 Web insorge! Che scandalo che schifo… - Irmoprado : RT @LucianoCesarett: Come vi dicevo: alle famiglie dei primari, ai vip e ai politici le cure precoci sono garantite, agli altri no! INDAGAR… - DeodatoRibeira : RT @LucianoCesarett: Come vi dicevo: alle famiglie dei primari, ai vip e ai politici le cure precoci sono garantite, agli altri no! INDAGAR… -