GF Vip 6 | il piano di Signorini per Soleil | ecco che ruolo avrà

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta entrando nel vivo in vista della finale di marzo. Tra i papabili a giocarsi il titolo sono sostanzialmente i veterani che hanno iniziato l’avventura dal primo giorno. Tuttavia, secondo i bookmakers, una tra questi ad avere meno chance di vincere il reality pare essere proprioSorge. La gieffina, non a caso, è finita nel mirino dei telespettatori che non aspettano altro che eliminarla. Tuttavia, Alfonsoavrebbe già in mente unb per lei. GF Vip, Lulù shock su Gianmaria e Alessandro: “Sono bisex” Secondo la principessa etiope, i due imprenditori avrebbero inclinazioni che nascondono gelosamente al pubblico a casa Grande Fratello Vip 6:...

GF Vip, Lulù shock su Gianmaria e Alessandro: "Sono bisex" Secondo la principessa etiope, i due imprenditori avrebbero inclinazioni che nascondono gelosamente al pubblico a casa Grande Fratello Vip 6:

... nella Casa del GFsembra essere tornato un clima decisamente più respirabile. Barù Gaetani si ... non dovrebbe spingerla tra le braccia di un uomo così complesso come lui, suldei sentimenti. ......ore Miriana Trevisan ha avuto un intenso confronto con Manila Nazzaro al Grande Fratello. ... " Anche con te farò chiarimenti fuori e qui, ma non è vita nostra ". La ex Miss Italia ha ...Al Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono lasciati andare a romantici e passionali baci, prima in cucina e poi in sauna ...Patrizia Pellegrino 'smaschera' la love story tra Alex e Soleil al GF Vip: l'attore le avrebbe confessato che era tutto finto ...