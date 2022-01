Germania, il governo vuole bandire la carne a basso prezzo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Guerra alla carne a basso prezzo, perché “porta le imprese agricole alla rovina, va contro il benessere degli animali, promuove l’estinzione delle specie e grava sul clima”. Ha le idee chiare e non usa giri di parole Cem Yozdemir, il nuovo ministro dell’Agricoltura tedesco ed esponente dei Verdi. Il prezzo della carne, come di altri alimenti, dovrebbe riflettere “il loro vero costo ecologico”. Il ministro, vegetariano, ha spiegato che, oltre la sostenibilità, vanno messa al centro anche le condizioni di lavoro di chi opera nell’agro-alimentare, che dipendono dai mega-macelli e dalle grandi catene di distribuzione, che mantengono bassi i prezzi della carne soprattutto grazie alla manodopera sottopagata dell’Europa dell’Est. Catena che finisce per danneggiare anche gli allevatori ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022) Guerra alla, perché “porta le imprese agricole alla rovina, va contro il benessere degli animali, promuove l’estinzione delle specie e grava sul clima”. Ha le idee chiare e non usa giri di parole Cem Yozdemir, il nuovo ministro dell’Agricoltura tedesco ed esponente dei Verdi. Ildella, come di altri alimenti, dovrebbe riflettere “il loro vero costo ecologico”. Il ministro, vegetariano, ha spiegato che, oltre la sostenibilità, vanno messa al centro anche le condizioni di lavoro di chi opera nell’agro-alimentare, che dipendono dai mega-macelli e dalle grandi catene di distribuzione, che mantengono bassi i prezzi dellasoprattutto grazie alla manodopera sottopagata dell’Europa dell’Est. Catena che finisce per danneggiare anche gli allevatori ...

Advertising

CottarelliCPI : Contagi alle stelle. Nuove restrizioni complicate. Si può criticare il governo e guardare all’estero (torna di moda… - GuidoDeMartini : ???? GERMANIA: IL VICEPRESIDENTE DEI LIBERALI AL GOVERNO KUBICKI CHIEDE AL GOVERNATORE DELLA BAVARIA SÖDER DI DIMETTE… - Fabiobruno_bg : @luigidimaio @ABaerbock Di Maio ha affrontato la tematica della migrazione in vista della sua prossima emigrazione… - Vince08440165 : RT @TCommodity: La Germania vuole reagire 'con un chiaro no' alla proposta dell'inclusione dell'energia nucleare come 'sostenibile' nel tes… - ALECUCCIOLO : RT @Arriminamuni: dichiara l' illeggittimità del green pass, poi il governo francese rinuncia all'obbligarorietà vaccinale, in Germania voc… -