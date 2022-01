Germania, Baerbock: siamo con l'Italia sui migranti, basta morti (Di lunedì 10 gennaio 2022) 'Non solo su clima ed energia, anche sui rifugiati stiamo dalla stessa parte con l'Italia. Non vogliamo accettare che la gente muoia nel Mediterraneo, dobbiamo lavorare intensamente per le frontiere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) 'Non solo su clima ed energia, anche sui rifugiati stiamo dalla stessa parte con l'. Non vogliamo accettare che la gente muoia nel Mediterraneo, dobbiamo lavorare intensamente per le frontiere ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Germania, Baerbock: siamo con l'Italia sui migranti, basta morti #migranti - MediasetTgcom24 : Germania, Baerbock: siamo con l'Italia sui migranti, basta morti #migranti - statodelsud : Nord Stream 2, Baerbock: Germania può bloccarlo, no a ricatti di Putin - Pino__Merola : Nord Stream 2, Baerbock: Germania può bloccarlo, no a ricatti di Putin - _DAGOSPIA_ : SEMAFORO VERDE DALLA GERMANIA - LA NEO-MINISTRA DEGLI ESTERI TEDESCA, ANNALENA BAERBOCK, ARRIVA IN I… -