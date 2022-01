Genoa, Shevchenko pensa alle dimissioni: una nuova squadra per l’ex Milan e il sostituto (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ una situazione molto delicata in casa Genoa, l’arrivo in panchina di Shevchenko non ha portato gli effetti sperati. l’ex Ct dell’Ucraina ha fatto intravedere qualcosa di positivo, ma i risultati sono stati troppo deludenti e la classifica è sempre più preoccupante. La sconfitta di ieri contro lo Spezia potrebbe portare pesanti conseguenze. Sono in corso valutazioni con il club che pensa all’esonero, ma Shevchenko potrebbe dimettersi. Quest’ultima soluzione permetterebbe al Genoa di risparmiare su stipendio e penali. Il calciatore ex Milan sarebbe in pole per la panchina della Polonia, ancora in attesa di una risposta da Fabio Cannavaro. E il sostituto al Genoa? Sarà ancora uno dei due allenatori sotto contratto: ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ una situazione molto delicata in casa, l’arrivo in panchina dinon ha portato gli effetti sperati.Ct dell’Ucraina ha fatto intravedere qualcosa di positivo, ma i risultati sono stati troppo deludenti e la classifica è sempre più preoccupante. La sconfitta di ieri contro lo Spezia potrebbe portare pesanti conseguenze. Sono in corso valutazioni con il club cheall’esonero, mapotrebbe dimettersi. Quest’ultima soluzione permetterebbe aldi risparmiare su stipendio e penali. Il calciatore exsarebbe in pole per la panchina della Polonia, ancora in attesa di una risposta da Fabio Cannavaro. E ilal? Sarà ancora uno dei duenatori sotto contratto: ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Telenord - Shevchenko già verso l'esonero: il Genoa valuta Ballardini e Maran per sostituirlo - SkySport : ULTIM'ORA GENOA ANDRIY SHEVCHENKO DEBOLMENTE POSITIVO AL COVID-19 L'ucraino non sarà in panchina contro lo Spezia… - DiMarzio : #Genoa, riflessioni in corso sul futuro di #Shevchenko - serieAnews_com : #Genoa, #Shevchenko potrebbe dimettersi e diventare il nuovo ct della #Polonia - Milannews24_com : Esonero Shevchenko, il Genoa ci pensa: due ex per la sostituzione -