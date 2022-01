Gender pay gap, perché a rimetterci soldi e benessere non sono solo le donne (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nonostante gli sforzi, la maggior parte di noi è ancora condizionata da bias cognitivi. Soprattutto il mondo del lavoro, leader, da questo punto di vista, per quanto riguarda la discriminazione nei confronti delle donne. Espressa, quest’ultima, in un modo ben preciso: nella discrepanza tra i salari percepiti dalle donne stesse e quelli riservati ai colleghi maschi (Gender pay gap). A essa si affiancano, poi, differenze di trattamento, ostacoli nel proseguimento della carriera, assunzioni a tempo parziale anziché pieno, ingerenze familiari e, in generale, schemi obsoleti di gestione professionale. Lo dimostra il recente “Gender Policies Report 2021” pubblicato dall’INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, che ha evidenziato la condizione in cui vige la componente femminile a livello ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nonostante gli sforzi, la maggior parte di noi è ancora condizionata da bias cognitivi. Soprattutto il mondo del lavoro, leader, da questo punto di vista, per quanto riguarda la discriminazione nei confronti delle. Espressa, quest’ultima, in un modo ben preciso: nella discrepanza tra i salari percepiti dallestesse e quelli riservati ai colleghi maschi (pay gap). A essa si affiancano, poi, differenze di trattamento, ostacoli nel proseguimento della carriera, assunzioni a tempo parziale anziché pieno, ingerenze familiari e, in generale, schemi obsoleti di gestione professionale. Lo dimostra il recente “Policies Report 2021” pubblicato dall’INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, che ha evidenziato la condizione in cui vige la componente femminile a livello ...

