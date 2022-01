Gattuso può tornare in Serie A: è l’obiettivo del nuovo presidente (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Salernitana torna a vincere. Il nuovo anno si apre con una vittoria per il club campano che ieri ha espugnato il Bentegodi e battuto il Verona per 2-1. Intanto, il nuovo presidente Danilo Iervolino sogna in grande. Verona Salernitana Il nuovo proprietario della Salernitana ha in mente grandi progetti per il club campano, ma il primo obiettivo è una difficile salvezza e permanenza in Serie A. Secondo quanto riferisce Tuttosport, per il ruolo di direttore sportivo si punta Walter Sabatini, mentre si punta a due allenatori per la panchina: Marco Giampaolo e Gennaro Gattuso. Per l’ex Napoli sarebbe un ritorno: nella stagione 1998/1999, prima di approdare al Milan, Ringhio disputò una stagione in Serie A con la Salernitana. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Salernitana torna a vincere. Ilanno si apre con una vittoria per il club campano che ieri ha espugnato il Bentegodi e battuto il Verona per 2-1. Intanto, ilDanilo Iervolino sogna in grande. Verona Salernitana Ilproprietario della Salernitana ha in mente grandi progetti per il club campano, ma il primo obiettivo è una difficile salvezza e permanenza inA. Secondo quanto riferisce Tuttosport, per il ruolo di direttore sportivo si punta Walter Sabatini, mentre si punta a due allenatori per la panchina: Marco Giampaolo e Gennaro. Per l’ex Napoli sarebbe un ritorno: nella stagione 1998/1999, prima di approdare al Milan, Ringhio disputò una stagione inA con la Salernitana.

Como, capitan Bellemo scalpita "Guardiamo avanti, niente fa paura" - Sport, Albiolo Lo sai che mister Gattuso ha indicato Bellemo come giocatore rivelazione della serie B di questa ... Questa squadra può vincere contro tutti, continuiamo a pensare questo, gara dopo gara. Senza perdere ...

