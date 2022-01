Garage Italia - La Subaru Impreza si veste da sci (Di lunedì 10 gennaio 2022) Garage Italia Customs prosegue il suo programma di personalizzazione virtuale, pubblicizzato attraverso i profili social, realizzando progetti digitali basati su vetture di particolare interesse per il mondo degli appassionati. L'ultima creazione dell'atelier Italiano vede protagonista la Subaru Impreza, che sfoggia una speciale livrea camouflage in stile invernale, griffata da brand, come Fila ed Atomic, legati agli sport invernali. La WRC iconica. La Impreza dell'immagine, gommata con pneumatici racing da neve, non è una Subaru come tante altre ma la versione del mondiale WRC che ha corso dal 1997 al 2000 ed è stata anche prodotta nella serie limitata 22B del 1998 omologata per l'uso su strada. Tra gli hashtag del post non poteva mancare quello dedicato a Colin ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 10 gennaio 2022)Customs prosegue il suo programma di personalizzazione virtuale, pubblicizzato attraverso i profili social, realizzando progetti digitali basati su vetture di particolare interesse per il mondo degli appassionati. L'ultima creazione dell'atelierno vede protagonista la, che sfoggia una speciale livrea camouflage in stile invernale, griffata da brand, come Fila ed Atomic, legati agli sport invernali. La WRC iconica. Ladell'immagine, gommata con pneumatici racing da neve, non è unacome tante altre ma la versione del mondiale WRC che ha corso dal 1997 al 2000 ed è stata anche prodotta nella serie limitata 22B del 1998 omologata per l'uso su strada. Tra gli hashtag del post non poteva mancare quello dedicato a Colin ...

Ultime Notizie dalla rete : Garage Italia Auto elettriche - Suv e crossover a batteria: i modelli di segmento D ... la MG Marvel R , è invece un'auto dal doppio passaporto: il marchio Morris Garage, con una ... provengono dal Celeste Impero anche due Suv di segmento D distribuite in Italia dal gruppo Koelliker . La ...

Bmw Motorrad porta la famiglia Heritage al Motor Bike Expo di Verona ... due sono anteprime assolute e frutto della collaborazione di BMW Motorrad Italia con storici ...che si concretizza con la R 18 Aurora che BMW Motorrad Roma ha affidato alle esperte mani di Garage 221. ...

Garage Italia, la Subaru Impreza si veste da sci - Quattroruote.it Quattroruote Anomalya, la nuova supercar italiana sarà svelata a Sanremo Tecnica, tecnologie e materiali moderni ma focus sul divertimento alla guida in stile anni '90, per la nuova vettura concepita in Toscana e prossima a essere presentata durante il Festival ...

Lapo Elkann atterra a Crotone: visita a sorpresa alla cooperativa Noemi Un aereo privato ha portato il rampollo di casa Agnelli al Sant’Anna. Da lì ha raggiunto la realtà solidale che vanta oltre venti anni di attività ...

