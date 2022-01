Gabanelli | quanto sono grandi i poteri del presidente della Repubblica

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Come accaduto nel passato si annuncia una partita politica ricca di incertezze. Solo due presidenti, Cossiga e Ciampi, furono eletti al primo turno, ci vollero invece 23 votazioni per Giovanni ...

Come accaduto nel passato si annuncia una partita politica ricca di incertezze. Solo due presidenti, Cossiga e Ciampi, furono eletti al primo turno, ci vollero invece 23 votazioni per Giovanni ...Anche Beppe Grillo si tiene alla larga dalla questione, a differenza diera successo alle ...prime Quirinarie in cui gli eletti e il comico avevano lanciato nomi come quelli di Milena,...Solo Cossiga e Ciampi passati al primo turno. Nella storia mai è stato eletto un leader di partito. Le forze politiche litigano perché dalla scelta dipende la loro stessa sopravvivenza. Milena Gabanel ...Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, finisce nella bufera. E l'Australia minaccia di rispedirlo a casa ...