Fuori dal Coro | anticipazioni e argomenti della puntata di martedì 11 gennaio 2022

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 10 gennaio 2022)11, andrà in onda una nuovadidalcome sempre in prima serata su Rete 4. L'ormai storico programma di informazione e attualità, pronto a tornare dopo la pausa per le feste natalizie, tratterà anche questa volta numerosigrazie all'aiuto di ospiti di rilievo con cui il presentatore Mario Giordano avrà modo di confrontarsi.da: il Covid al centrodell'11dalin onda l'11darà molto spazio aglilegati al Covid che saranno lungamente approfonditi. La primadel ...