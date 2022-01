Frosinone, scuole rimarranno chiuse fino al 15. Il sindaco: ”Troppi contagi, il Governo pensa al Presidente della Repubblica” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Frosinone. Le scuole rimarranno chiuse, in attesa degli sviluppi per i prossimi giorni nella città. A dichiararlo è stato il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. La decisione è avvenuta a causa dell’evidente aumento dei contagi che sta mettendo in ginocchio letteralmente l’intera regione. Lo spettro della zona arancione, intanto, si fa sempre più concreto e vivido. Leggi anche: scuole Lazio, per lunedì troppe assenze tra studenti e professori: ”Metà delle classi saranno presto in quarantena” Frosinone, scuole chiuse fino al 15 La decisione del sindaco è netta: si rimarrà a casa almeno fino al 15 gennaio, e si proseguirà con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022). Le, in attesa degli sviluppi per i prossimi giorni nella città. A dichiararlo è stato ildiNicola Ottaviani. La decisione è avvenuta a causa dell’evidente aumento deiche sta mettendo in ginocchio letteralmente l’intera regione. Lo spettrozona arancione, intanto, si fa sempre più concreto e vivido. Leggi anche:Lazio, per lunedì troppe assenze tra studenti e professori: ”Metà delle classi saranno presto in quarantena”al 15 La decisione delè netta: si rimarrà a casa almenoal 15 gennaio, e si proseguirà con la ...

