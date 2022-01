Freedom – Oltre il confine | su Italia1 torna il programma di Roberto Giacobbo I temi e gli argomenti del nuovo appuntamento

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lunedì 10 gennaiosuin esclusiva ed in prima la trasmissione di approfondimento condotta ed ideata. L’amato divulgatorea lanciarsi nelle misteriose missioni diila partire dalle ore 21:20 con il quarto. La nuova puntata ci porterà alla scoperta di una straordinaria nave cinese di marmo nascosta in un bosco a Viterbo, poi si volerà a Malta dove è nascosta una vera e propria città sotto la città, successivamente sarà il momento del particolare museo delle curiosità di San Marino e della vergine nera di Tindari.il: ie glidella quarta ...

Freedom - Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, lunedì 10 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1. Le info ...
Stasera in tv , lunedì 10 gennaio , su Italia 1 dalle 21.20 appuntamento con Freedom oltre il confine , il programma di divulgazione ...