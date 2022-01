Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 10 gennaio 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Freedom Oltre IL Confine anticipazioni. Lunedì 10 gennaio 2022 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La serata si apre parlando della Sindrome della Capanna. Quali conseguenze ha, sulla nostra mente, la pandemia che stiamo ancora affrontando? Molti raccontano di aver provato ansia, paura e disagio, non solo durante l’isolamento, ma anche quando è arrivato il momento di riprendere la vita di tutti i giorni. Un’ansia sociale diffusa, una patologia conosciuta dagli studiosi già dagli inizi del ‘900. Giacobbo e la sua squadra si recano poi in Sicilia, per parlare di uno dei luoghi di culto mariani più spettacolari d’Italia: il Santuario di ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022)IL. Lunedì 10torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La serata si apre parlando della Sindrome della Capanna. Quali conseguenze ha, sulla nostra mente, la pandemia che stiamo ancora affrontando? Molti raccontano di aver provato ansia, paura e disagio, non solo durante l’isolamento, ma anche quando è arrivato il momento di riprendere la vita di tutti i giorni. Un’ansia sociale diffusa, una patologia conosciuta dagli studiosi già dagli inizi del ‘900. Giacobbo e la sua squadra si recano poi in Sicilia, per parlare di uno dei luoghi di culto mariani più spettacolari d’Italia: il Santuario di ...

