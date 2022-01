Freak Antoni, un'artista oltre la categoria del banale (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l’anima in fiamme”Charles Bukowski Sono certo. Si deve sapere qualcosa di più o molto di più di quel vasto universo avvolto dalle nebbie scure della dimenticanza, quello popolato di opere e personaggi sepolti per essere presto scordati, cancellati o relegati in ambiti tanto secondari fatti di scarsa convenienza, fraintendimenti, leggerezze critiche, autonomie lontane dagli obblighi dei sistemi culturali e politici imperanti. Entusiasmante e malinconico spingersi nel territorio di quelli che hanno perso la partita ma non la propria intelligenza e la propria forza, quelli che han vissuto e vivono la coscienza della loro marginalità, la bellezza del non riconoscere le gerarchie del fare e del fare arte e si consumano nel disperato tentativo di mettere in atto una rivolta che ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l’anima in fiamme”Charles Bukowski Sono certo. Si deve sapere qualcosa di più o molto di più di quel vasto universo avvolto dalle nebbie scure della dimenticanza, quello popolato di opere e personaggi sepolti per essere presto scordati, cancellati o relegati in ambiti tanto secondari fatti di scarsa convenienza, fraintendimenti, leggerezze critiche, autonomie lontane dagli obblighi dei sistemi culturali e politici imperanti. Entusiasmante e malinconico spingersi nel territorio di quelli che hanno perso la partita ma non la propria intelligenza e la propria forza, quelli che han vissuto e vivono la coscienza della loro marginalità, la bellezza del non riconoscere le gerarchie del fare e del fare arte e si consumano nel disperato tentativo di mettere in atto una rivolta che ...

Rinoooo__ : RT @NuzzoDiBiase: Se uno s’impegna può star male ovunque ?? (Freak Antoni) #buongiorno #amici #amiche #bellagiornata #nuzzodibiase #numeriun… - FabPozz : RT @ilfoglio_it: Fuori di testa. Freak Antoni, come Gianni Celati, ha trasformato il palco e la sua Bologna in un modello d’avanguardia tra… - SkiantosOfficia : RT @ilfoglio_it: Fuori di testa. Freak Antoni, come Gianni Celati, ha trasformato il palco e la sua Bologna in un modello d’avanguardia tra… - Sabba69 : RT @ilfoglio_it: Fuori di testa. Freak Antoni, come Gianni Celati, ha trasformato il palco e la sua Bologna in un modello d’avanguardia tra… - SabbeRolo : @ilfoglio_it Freak Antoni ci si puliva il deretano con le pagine lenzuola del Foglio. -