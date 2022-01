Fratelli d’Italia usa il termine “down” contro il sindaco di Sesto Fiorentino, poi si scusa con “i down veri” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prima la pubblicazione di un post con lo stesso riferimento. Poi la ripresa da parte della pagina Facebook della sezione locale di Fratelli d’Italia. Alla fine la dissociazione dalle parole del suo partito e da se stesso. Il circo social, anche questa volta, vede come protagonista il partito dei patrioti nostrani che ha definito “down” il sindaco di Sesto Fiorentino. Un’uscita fuori luogo partita da un post del consigliere comunale (d’opposizione) di FdI e poi ricalcata dal suo partito, sempre via Facebook. Sesto Fiorentino, il consigliere di Fratelli d’Italia dà del “down” al sindaco Tutto, dunque, è partito da un post pubblicato lo scorso 17 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prima la pubblicazione di un post con lo stesso riferimento. Poi la ripresa da parte della pagina Facebook della sezione locale di. Alla fine la dissociazione dalle parole del suo partito e da se stesso. Il circo social, anche questa volta, vede come protagonista il partito dei patrioti nostrani che ha definito “” ildi. Un’uscita fuori luogo partita da un post del consigliere comunale (d’opposizione) di FdI e poi ricalcata dal suo partito, sempre via Facebook., il consigliere didà del “” alTutto, dunque, è partito da un post pubblicato lo scorso 17 ...

