Franceschini | “Ci sarà un’esplosione di consumi culturali finita la pandemia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sono molto ottimista: tutte le crisi portano grandi opportunità. C’è stata una riscoperta di voglia di cultura e quandolaciun grande incremento dei, come già dimostrano i numeri sulle vendite di libri. Si è capito quanto la cultura sia determinante per la nostra vita: ci”. E’ la convinzione che esprime il ministro della Cultura, Dario, intervenendo alla presentazione della prima parte del cartellone del ‘Festival dei Due Mondi’ di Spoleto. “Ogni volta, Spoleto rappresenta una crescita di contenuti e di qualità – sottolinea– Anche quest’anno, il Festival si svolgerà in un clima particolare, ma siamo fiduciosi sull’andamento ...